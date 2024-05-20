وزير الصناعة الإيطالي في طرابلس للقاء مع 3 وزراء ليبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصناعة الإيطالية، أن الوزير أدولفو أورسو، سيقوم بمهمة تستغرق يومين في طرابلس الغرب، اعتباراً من ليلة اليوم الإثنين حتى الغد.

وقالت الوزارة في مذكرة، إن “هذه الزيارة الرسمية، تندرج في إطار خطة ماتّيّ لأفريقيا”، والتي “يلتقي خلالها الوزير أورسو، وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبي، المعنيين بالتجارة محمد حويج، الصناعة والمعادن أحمد أبو حصة والاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي”.

وأضاف البيان، أن “الوزير سيلقي كلمته خلال المهمة بصفة متحدث رئيسي في المؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا في ليبيا”، كما “سيشارك بالدورة الخمسين لمعرض طرابلس الدولي، الذي تشارك فيه أكثر من 100 شركة إيطالية”.

وأشارت مذكرة الوزارة إلى أن “زيارة أورسو تأتي في أعقاب زيارة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى العاصمة الليبية ببضعة أيام”، وهي “جزء من بعثات الوزير إلى أفريقيا، التي بدأت في نيسان/أبريل بمصر وستستمر يوم الاثنين 27 أيار/مايو الجاري في تونس”.