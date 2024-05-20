مفوض أوروبي: من الممكن إحراز تقدم بمجال الدفاع المشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى مفوض أوروبي، أن “الدفاع المشترك من شأنه أن يكون أحد المجالات التي يمكن إحراز تقدم فيها، في الدورة التشريعية الأوروبية المقبلة”.

وخلال مشاركته في عرض كتاب بمقر مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية في روما، الإثنين، ذكّر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، أنه “تمت مناقشة موضوع الدفاع الأوروبي منذ أكثر من ربع قرن، لكن تم إحراز تقدم محدود فيه حتى الآن، بينما تشتري دول الاتحاد الأوروبي 75٪ من أنظمتها الدفاعية من خارج الاتحاد”.

وأضاف المفوض جينتيلوني: “لكن هناك حروب وتوترات، ويخبرنا عالم اليوم بأننا بحاجة إلى دفاع مشترك”. وأوضح في هذا السياق، أن “دول البلطيق تندرج عادة بين فئة الدول الأكثر ترددًا في تخصيص الأموال”، لكن “عندما يتعلق الأمر بالدفاع المشترك فهي تؤيد ذلك. لذلك، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب”، للمضي قدماً في هذا الملف.