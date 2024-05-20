وزير خارجية إيطاليا: نراقب التطورات بجميع أنحاء الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن حكومة بلاده “تواصل مراقبة التطورات في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وقال في تصريح للصحفيين الاثنين، إنه في الاجتماع الذي دعت إليه الحكومة بمشاركة أجهزة الاستخبارات في أعقاب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، “قمنا بتحليل الوضع ومواصلة مراقبة التطورات في الشرق الأوسط، حيث يتواجد جنودنا” في البعثات الدولية بالمنطقة.

وأردف “سنستمر في العمل من أجل الاستقرار ومن أجل السلام وأيضا لحل الأزمة الفلسطينية وفق (مبدأ) الشعبين والدولتين”.

وتحدث تاياني عن زيارة رئيس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية، محمد مصطفي وهو أيضا وزير الخارجية إلى روما في الأيام القليلة المقبلة، وقال “لقد دعوته، وسيلتقي أيضا رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، وبالتالي نحن نمضي قدماً في اتخاذ إجراءات فعالة حقاً لصالح السلام”.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية التأكيد أن الحكومة “تؤيد وقف إطلاق النار وتطالب بإطلاق سراح الرهائن” المحتجزين في قطاع غزة، كما أنه “من الواضح لا نؤيد الهجوم على رفح ونسعى إلى حل إيجابي أيضاً في إطار مجموعة السبع الصناعية الكبرى” تحت الرئاسة الدورية الإيطالية.