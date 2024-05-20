تاياني: آمل عمل القيادة الإيرانية الجديدة لصالح الاستقرار والحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين عن الأمل بأن تعمل القيادة القادمة في إيران لصالح “الاستقرار في المنطقة”.

وبعد تأكيد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية بعد ساعات من البحث، من المقرر أن يعود الإيرانيون لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في مدة لا تتجاوز 50 يوما.

وقال تاياني: “سيذهبون للتصويت في غضون 50 يومًا، وآمل أن تعمل القيادة الجديدة لإيران من أجل استقرار المنطقة ومن أجل السلام والحوار”.

وكان رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني قد تقدما بتعازيهما للشعب الإيراني في وفاة رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.