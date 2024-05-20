ناشط إيراني: لا تأثير لوفاة رئيسي فقد كان “مجرد دمية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى صحافي وناشط إيراني، أنه “لن يكون لوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي أي تأثير يذكر على السياسة الداخلية أو الخارجية للبلاد، لأن القرارات بيد المرشد الأعلى علي خامنئي، وقد كان هو مجرد دمية”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الإثنين، أضاف تقي رحماني، زوج الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، أن “رئيسي لم يمثل البلاد على الإطلاق”. وشدد على أنه “خلال الانتخابات الرئاسية، امتنع غالبية السكان عن التصويت لأنهم كانوا غير راضين عن برنامجه وأرادوا أن يتم تجاوزه”.

وذكر رحماني، الذي تصفه منظمة مراسلون بلا حدود، بأنه “الصحفي الأكثر تعرضاً للسجن”، أنه “وفقاً للمؤيدين الرئيسيين والناشطين السياسيين، كان رئيسي جزءاً من مجموعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، حكموا على آلاف السجناء السياسيين بالإعدام عام 1987”.

وأوضح الناشط، الذي يعيش في المنفى بفرنسا منذ عام 2012 مع ابنيه، أنه “وفقا لغالبية الشعب الإيراني، كان رئيسي دمية ورئيسا عديم الفائدة، جعل الوضع الاقتصادي في إيران أكثر صعوبة بالنسبة لشعب يختنق أصلاً بسبب جميع العقوبات الدولية”، المفروضة على البلاد.

هذا ولا يوجد حتى أي احتمال للإفراج عن زوجة رحماني، التي كانت نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، وقال وبهذا الصدد، إنها “لن تتمكن من العودة حرة حتى بعد وفاة رئيسي، وستظل محتجزة في سجن إيفين”، الذي “تقبع فيه منذ أيار/مايو 2016”.