بيان أوروبي يدعو لوقف “الهجمات على البنية التحتية الطبية والمدنية في غزة والضفة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز ليناريتش إلى “تعرض 31 مستشفى من أصل 36 لأضرار أو للتدمير أن منذ بداية النزاع في غزة، في أعقاب الهجمات الإرهابية الوحشية التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر” الماضي.

وتحدث المسؤولان الاوروبيان في بيان الاثنين عن “مأساة إنسانية تحدث أمام أعيننا”، حيث “يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق عميق إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة”، مجددا الدعوة إلى “وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وإتاحة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية”.

ولفت البيان الصادر حول الهجمات على البنية التحتية الطبية والمدنية في غزة والضفة الغربية، إلى أن من بين المنشآت المدمرة “مستشفى الشفاء، وهو أكبر مجمع طبي في غزة، والذي لا يزال حتى اليوم خارج الخدمة تمامًا”.

وأردف البيان “أما المستشفيات المتبقية في غزة فهي تعمل بشكل جزئي وفي ظل قيود شديدة”، مشيرا إلى أنه “بسبب الوضع المزري، أصبح العديد منها على وشك الانهيار أو كان لا بد من إغلاقها”.

وشدد المسؤولان الاوروبيان على أن “الحصول على الرعاية الطبية الطارئة يعد أكثر أهمية في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة تحت القصف المستمر، ويواجه أكثر من 9,000 شخص مصابين بجروح خطيرة خطر الموت بسبب الافتقار إلى الرعاية الصحية الكافية”.

وأضافا “منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، سجلت منظمة الصحة العالمية ما مجموعه 890 هجومًا على المرافق الصحية، وقع 443 منها في غزة و447 في الضفة الغربية”، وحذرا من أن “الهجمات ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف”، التي “يجب أن تنتهي”، إلى “تعطيل الخدمات الطبية الحيوية والحرمان من العلاج المنقذ للحياة”.

وقال البيان: “يشعر الاتحاد الأوروبي أيضًا بالقلق إزاء الهجمات المستمرة على الرعاية الصحية في الضفة الغربية، حيث تعرض أكثر من 50 منشأة صحية و300 سيارة إسعاف لأضرار متعمدة في الأشهر الماضية”.