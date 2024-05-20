برلماني باليسار الإيطالي يرحب بقرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وقادة حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب عضو مجلس النواب الايطالي، عن مجموعة تحالف الخضر واليسار، نيكولا فراتوياني بطلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت، إضافة إلى 3 من قادة حماس هم رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، قائد جناحها العسكري (كتائب القسام) محمد الضيف، ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية

وقال البرلماني المعارض المحسوب على أقصى اليسار، في مذكرة الاثنين “طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع غالانت وقادة حركة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات بالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين الاثنين تتمثل في “الإبادة، استخدام الجوع كأداة للحرب، الحرمان من المساعدات الإنسانية والهجمات واسعة النطاق والمنهجية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين التي لا تزال مستمرة حتى اليوم”.

اما بالنسبة لقادة حماس، أشارت مذكرة البرلماني إلى أن التهم الموجهة إليهم تشمل “الإبادة والقتل واحتجاز الرهائن والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي أثناء الاعتقال”.

وقال إنه تحرك “قوي ومهم”.

وتحدث فراتوياني عن “الحاجة الآن إلى خطوات ملموسة من المجتمع الدولي والبلدان فرادى لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وضع حل موثوق به لسلام مستقر ودائم بما يتوافق مع القانون الدولي بدءاً من نهاية الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية”، داعيا الحكومة الإيطالية بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني “القيام بدورها بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية”.