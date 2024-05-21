وزير إيطالي: شركاتنا تساهم بأهداف إنتاج الطاقة المتجددة الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طرابلس ـ أعلن وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، أدولفو أورسو، أنه “يمكن للشركات الإيطالية تقديم مساهمة قيّمة لتحقيق الأهداف الليبية الرامية إلى إنتاج الطاقة المتجددة”.

وفي حديثه لدى حلوله ضيف شرف بالمؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا في طرابلس الغرب الثلاثاء، أشار الوزير أورسو إلى أن “ليبيا يمكنها تأكيد ريادتها كمركز للطاقة في منطقتي المتوسط ​​وشمال أفريقيا، وستكون قادرة على القيام بذلك بشكل أكبر، وهذا أحد أسباب تعاوننا في قطاعي التعدين والطاقة المتجددة”.

وقال الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) إن “من الواضح للجميع أن ما تم تحقيقه في قطاع الغاز والنفط يمكن تحقيقه في قطاعي التعدين والطاقة المتجددة في هذه المرحلة التاريخية بالنسبة لإيطاليا، أوروبا، ليبيا وحوض المتوسط، وقد أدرجت هذه الأهداف في خطة ماتي لأفريقيا “.