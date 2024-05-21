إيطاليا: تعاون مربح مع ليبيا بشأن المواد الخام الحرجة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طرابلس ـ تحدثت إيطاليا على لسان وزير التنمية الاقتصادية، أدولفو أورسو، عن “تعاون مربح للطرفين” مع ليبيا، في مجال المواد الخام الحرجة.

وفي كلمته خلال المؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا في طرابلس الغرب الثلاثاء، قال الوزير أورسو: “نحن نعلم أنه لكي يتمكن الاقتصاد من التطور بشكل مستقل، سيحتاج للمواد الخام الحرجة، أي تلك المستخدمة لإنتاج الرقائق، أشباه الموصلات، البطاريات الكهربائية، الألواح الكهروضوئية وحقول الرياح”.

وأضاف الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا): “نحن نعلم أن هذا الأمر سيكون من الممكن تحقيقه من خلال تعاون مربح للجانبين هنا في ليبيا، حيث يتوفر العديد من هذه المواد الخام الحرجة، والتي تُعدّ أساسية للتنمية والاستقلال الاستراتيجي بالنسبة لأوروبا”.

وأشار أورسو إلى أن “هذا هو السبب في أننا قررنا تطوير التعاون، على غرار ذلك الذي حققته مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة في العقود الأخيرة بمجال النفط والغاز، والذي سيتعين علينا تطويره في السنوات المقبلة من ناحية المواد الخام الحرجة الضرورية لإنتاج التكنولوجيا الرقمية والخضراء التي سيتعين على قارتنا أوروبا، بل وأفريقيا أيضاً، التركيز عليها من أجل تنميتها”.