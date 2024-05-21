تاياني: التعازي بوفاة الرئيس الإيراني لا تعني تبرير القمع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أن الاعراب عن التعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي “لا يعني تبرير القمع” الذي تمارسه السطات في طهران.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية أثناء حديثه الثلاثاء في فعالية بالعاصمة روما “نحن ضد عقوبة الإعدام ونؤيد حرية التعبير وندعم السلام ونأمل أن تتحسن الأمور شيئا فشيئا” في إيران.

ثم استذكر تاياني بشكل خاص نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي مع رئيسي وآخرين في حادثة تحطم المروحية، قائلا “إنه أراد الحوار مع إيطاليا”، وهذا على الرغم من “أننا على مواقف متضادة، فنحن أصدقاء لإسرائيل ولن نسمح أبدًا بوجود شخص يريد محو إسرائيل من الخريطة”.