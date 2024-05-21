وزير إيطالي: اجتماع غداً مع ميلوني حول زلازل جنوب البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن وزير إيطالي، أنه “على اتصال دائم مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي كانت تتابع تطورات الوضع في الحقول الفليغرية البركانية (غرب نابولي ـ جنوب) منذ الليلة الماضية”، إثر الزلازل المتكررة التي ضربت المنطقة، بلغت أقواها 3.9 على مقياس ريختر (المؤلف من 9 درجات).

وقال وزير شؤون البحر والدفاع المدني نيللو موزوميتشي، في تصريحات الثلاثاء، إن “رئيسة الوزراء ميلوني نفسها، ستترأس بعد ظهر يوم غد قمة مشتركة خاصة بين الوزارات المعنية في مقر الحكومة، قصر (كيجي)، للتخطيط لأي تدخلات أخرى من قبل الحكومة، بعد تلك التي تم الإعلان عنها أصلاً وتنفيذها بمرسوم القانون الذي دخل حيّز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي”.

هذا وقد أعلنت مقاطعة كامبانيا (جنوب)، أن الفحوصات الفنية قد بدأت صباح اليوم من قبل فرق مهندسي الدفاع المدني الإقليميين المتخصصين، الذين يحملون رخصة مؤسسة (Aedes) العقارية، التي تؤهلهم بجميع الأدوات التحقيقية الجيولوجية، المستخدمة على المستوى الوطني في سياقات ما بعد الزلازل”.