متحدث أوروبي يسخر من تصريحات روسية حول عدم شرعية زيلينسكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- سخر المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي من تصريحات لمسؤولين كبار روس شككت في شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي انتهت ولايته يوم أمس الاثنين، ولكن الحرب الراهنة لم تسمح بإجراء انتخابات رئاسية كانت مقررة في آذار/مارس الماضي.

وتساءل بيتر ستانو، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل “شكوك من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين و(وزير خارجيته) سيرغي لافروف؟ من أي منبر يتشدقون؟…. ليس لدى الاتحاد الأوروبي شك في شرعية الرئيس الأوكراني زيلينسكي”.

وقال: “أتساءل إذا كان هناك من لا يزال يعطي أي أهمية لما يقوله بوتين أو لافروف، خاصة عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا”.

وأردف المتحدث: “لا يمكن لأوكرانيا إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لأنها تتعرض لهجوم ممنهج وعدوان عبر صواريخ وطائرات بدون طيار وقنابل روسية تستهدف البنية التحتية المدنية والأهداف المدنية، مع نزوح ملايين الأشخاص داخل البلاد وخارجها”.

علاوة على ذلك، نوه ستانو بأن “الدستور الأوكراني بسيط للغاية عندما يتعلق الأمر بالرئيس: يمارس رئيس أوكرانيا سلطاته حتى يتولى الرئيس المنتخب الجديد منصبه. وتعد استمرارية المؤسسات الحكومية أحد المبادئ الأساسية للدستور الأوكراني”، كما أنه “ليس لدى المجتمع والأحزاب السياسية الأوكرانية الرئيسية أي شك على الإطلاق حول من هو رئيسهم الشرعي”.