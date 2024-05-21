البابا: نرى قوى غير إنسانية تسلك وكأنها تريد تسريع نهاية العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ حذّر البابا فرنسيس من أننا نرى اليوم “قوى غير إنسانية، تسلك وكأنها تريد دفع العالم نحو نهايته”.

هذا وقد نظمت جامعة أوربانيانا الحبرية الثلاثاء بالتعاون مع وكالة (فيدس) الكاثوليكية للأنباء واللجنة الرعوية المعنية بالصين، مؤتمرا في الذكرى المئوية الأولى لمجمع الكنيسة الكاثوليكية في الصين.

وبهذه المناسبة، وجه البابا رسالة فيديو إلى المشاركين، أشار فيها إلى أن “أولئك الذين يتبعون يسوع يحبون السلام، ويجدون أنفسهم مع جميع الذين يعملون لأجل السلام، في وقت نرى فيه عمل قوى غير إنسانية، يبدو أنها تريد تسريع نهاية العالم”.

ولفت البابا إلى أنه، على غرار “آباء مجمع شنغهاي، يمكننا نحن أيضاً أن نتطلع إلى المستقبل”. وذكّر بأن “هذا المجمع يمكنه اليوم أيضاً أن يقترح على الكنيسة جمعاء مسارات جديدة وطرقاً مفتوحة يجب اتباعها بجرأة لإعلان الإنجيل والشهادة له في العصر الحاضر”.

وخلص البابا بالدعوة إلى أن “نوكل جميعاً إلى السيدة العذراء، معونة المسيحيين، إخوتنا وأخواتنا في الإيمان الموجودين في الصين، الشعب الصيني بأسره، وكل عالمنا الفقير، طالبين شفاعتها، لكي ينتصر السلام دائمًا في كل مكان”.