إيطاليا: راڤينّا تنتظر وصول سفينة (سي آي) حاملة 52 مهاجراً يوم السبت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رافينّا ـ أعلنت منظمة (سي آي) الإنسانية الألمانية، أنه تم تحديد مدينة راڤينّا (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال شرق) مرة أخرى، ميناء آمناً لسفينتنا، بعد انتشالها 52 مهاجراً، والتي من المقرر أن تصل إلى وجهتها يوم السبت من موقعها الحالي بين لامبيدوزا ومالطا.

ووفقاً لمصادر أمنية، فقد دعا محافظ راڤينّا، كاستريزي دي روزا، إلى اجتماع أول لطاولة التنسيق عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، بمشاركة جميع الهيئات المعنية، لتحديد أوقات وطرق استقبال المهاجرين الـ52″.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “من المؤكد أن الانزال لن يتم في محطة بورتو كورسيني (شمال شرق المدينة) بسبب رسوّ سفينة سياحية فيها”. واختتمت مبينةً أن “هذا الرسوّ، سيكون الحادي عشر لسفن المنظمات غير الحكومية في ميناء راڤينّا اعتباراً من 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2022”.