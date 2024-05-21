برلماني إيطالي: إعادة إلزامية الخدمة العسكرية نكتة أخرى لسالفيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تحدث برلماني إيطالي معارض متهكماً، عن “نكتة انتخابية أخرى من جانب نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية، ماتيو سالفيني”، في إشارة إلى مطالبة هذا الأخير إعادة رفض الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقال زعيم كتلة الحزب الديمقراطي في لجنة الدفاع بمجلس النواب، ستيفانو غراتسيانو، إن “نائب رئيس الوزراء من الرابطة، بعد رفض النأي بنفسه عن حزب (رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير) بوتين الداعي للحرب، يعود الآن لمسافة سنين ضوئية إلى الوراء ويريد إعادة فرض الخدمة العسكرية الإجبارية على أبنائنا”.

وذكّر غراتسيانو بأن “وزير الدفاع (غويدو) كروزيتّو، قد سبق وقال إنه ضد هذا الأمر”، مبيناً أن “هناك الآن شيء واحد فقط يوحد الأغلبية، وهو الخلاف الدائم على كل شيء”، لذا “نأمل أن يسحب سالفيني مشروع القانون السخيف الذي اقترحه والذي عفا عليه الزمن”.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن “نهج الحزب الديمقراطي واضح، إذ يجب علينا أن نضع المستقبل بأيدي الأجيال الجديدة وليس بالبنادق، فإيطاليا تحتاج إلى جيش من المحترفين”.

هذا وقد “تم تقديم مشروع قانون حزب الرابطة إلى مجلس النواب، لإعادة فرض الخدمة المدنية أو العسكرية لمدة ستة أشهر للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاماً، على أساس إقليمي، والذي يتم تنفيذه في إيطاليا حصراً”.

وبهذا الصدد، كتب سالفيني على صفحته في (فيسبوك): “أنا مقتنع بهذا الأمر. إنه شكل من أشكال التربية المدنية في خدمة المجتمع، الانضباط، الاهتمام بالآخرين واحترام الذات والآخرين، وهو ما يمكن أن يكون له آثار إيجابية للغاية”.