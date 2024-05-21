وزير خارجية إيطاليا: الدفاع الأوروبي المشترك حلم عظيم ولا يعني الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن “الدفاع الأوروبي المشترك يُعدّ حلماً عظيماً” وهو “لا يعني الحرب”، مطلقاً.

وخلال مناظرة بعنوان “لدي حلم.. أوروبا المستقبل: مواجهة بين الشباب والقادة”، التي نظمتها نشرة أخبار (Tgcom24) واستضافها البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية في فضاء التجربة الأوروبية – ديفيد ساسّولي ـ وسط روما، أكد الوزير تاياني “ضرورة أن نبدأ الطريق التي تقودنا إلى تشكيل دفاع أوروبي مشترك، حتى نتمكن من الشعور بثقة أكبر”.

وذكّر تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء أيضاً، بأن “الدفاع الأوروبي حلم عظيم كان قائماً منذ البداية. لقد حلم دي غاسبيري وإيناودي حقاً بدفاع أوروبي مشترك، وهذا لا يعني وجود منظمة تسعى لخوض الحروب، بل يعني وجود هيئة تحمينا من الهجمات المحتملة، كما تسمح لنا بحماية بعض مصالحنا أيضاً”.