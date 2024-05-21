رئيس أساقفة إيطاليا: سبع كنائس تستضيف 700 طفل أوكراني هذا الصيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، عن الاقتناع بأن “من الضروري تعزيز أعمال التضامن وتحديد الحلول الشاملة والقاطعة، القادرة على تعزيز الشعور بالمجتمع والرعاية المتبادلة وبشكل عاجل، حتى لا يتم إهمال أحد أو تركه خلف الركب”.

ولدى تقديمه الثلاثاء، أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة لمجس الأساقفة، المنعقدة في الفاتيكان، أشار الكاردينال تزوپّي إلى أن “هذه المشاكل تتزايد بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية للبلاد، والتي تظل موضع اهتمام كبير من جانب الكنيسة”.

وأضاف المسؤول الفاتيكاني، أنه “إذا تم دعم هذه المناطق في الواقع، بشكل مناسب وفي إطار رؤية استراتيجية، فيمكنها أن تصبح أماكن ترحيب تستقبل الجميع، كذلك في إشارة إلى الهجرة التي يجب أن تمثل فرصة وضرورة أيضاً”.

وذكّر الكاردينال، بأن “الترحيب هو الذي يوسع القلب أيضاً ويصبح شهادة لثقافة السلام المتجددة”، موضحاً أنه بهذا المعنى “سنرحب بالقاصرين القادمين من أوكرانيا لإمضاء صيف من التضامن”، وفي هذا السياق “أبدت سبع من كنائسنا المحلية استعدادها، إلى جانب مجموعات العلمانيين، لاستضافة 700 قاصر”.