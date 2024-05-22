تاياني يشدد على أهمية “دبلوماسية النمو”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية أنطونيو تاياني إنه “يؤمن كثيراً بدبلوماسية النمو”، مشيرا إلى أن مشروع (البوابة العالمية) “فرصة لتقريب المواطنين والشركات من الاتحاد الاوروبي، وأيضا خلال الانتخابات (البرلمانية الأوروبية) المقبلة”.

وجاء حديث تاياني خلال ندوة الأربعاء بمقر وزارة الخارجية في روما تحت عنوان (البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص – التحديات والفرص للنظام الإيطالي).

وتوصف مبادرة (البوابة العالمية) للاتحاد الأوروبي، التي أطلقتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في عام 2021، بأنها بديل لمشروع الحزام والطريق الصيني العملاق للبنية التحتية لمواجهة تمدد نفوذ بكين في دول ما يسمى بالجنوب العالمي منخفضة الدخل.

ورأى تاياني أنه “من المهم تنظيم التمويل الأوروبي، ولهذا السبب قمنا بتعزيز وجودنا الدبلوماسي في بروكسل”، مشيرا إلى أن “البوابة العالمية تهدف إلى تعبئة 300 مليار يورو، وهذه هي الموارد اللازمة لمرافقة برامج الاستثمار في أفريقيا ومنطقة البلقان، حيث عدنا إلى الريادة مجددا”، منوها بدور روما “الطليعي” في دعم دول المنطقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال تاياني إن “آسيا وأمريكا اللاتينية تمثلان أيضًا فرصًا وأولويات عندما يتعلق الأمر بالاستثمار والشراكة”.