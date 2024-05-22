تاياني: إيطاليا تؤيد اعترافا متبادلا بين إسرائيل وفلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده “تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين” والتي “يجب أن تعترف بإسرائيل” وتعترف الاخيرة “بالدولة الفلسطينية”.

وأضاف تاياني، في تصريح الاربعاء على هامش حدث بمقر وزارة الخارجية تعليقا على إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 أيار/مايو الجاري، “قلنا إن الاعتراف لا يمكن أن يتم دون اعتراف متبادل” بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال “لكن، ما هي الدولة الفلسطينية؟ هذا السؤال يخاطر بأن يصبح نظرياً: فنحن لا نستطيع أن نفكر في دولة فلسطينية بقيادة حماس، وهي منظمة إرهابية. طالما أن حماس موجودة (في قطاع غزة) فلا يمكن أن يكون هناك أي نقاش” عن دولة فلسطينية.

وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “نحن نعترف بالسلطة الوطنية الفلسطينية ونريد العمل معها”.