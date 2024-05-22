إيطاليا: اقتراح روسيا تغيير حدود البلطيق مجرد دعاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إن “الاقتراح الروسي بتغيير حدود البلطيق لا يتعدى كونه مجرد دعاية”، تعليقاً على إمكانية قيام موسكو بتوسيع حدودها في البلطيق.

وأضاف تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء في تصريحات على هامش ندوة “بوابة الاتحاد الأوروبي العالمية والقطاع الخاص – التحديات والفرص أمام النظام الإيطالي”، الملتئمة في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، الأربعاء، أن “روسيا تقوم بعمليات دعائية داخلية أيضاً، من خلال قرارات استفزازية لمعرفة رد فعل الغرب”، مؤكداً القول: “نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه “على أية حال، يجب احترام القانون الدولي دائماً، وينبغي على روسيا أن تفعل ذلك أيضاً”.