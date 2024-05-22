وزير إيطالي: بلادنا منصة طبيعية بحوض المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الشؤون الأوروبية والجنوب رافّاييلي فيتو أن “إيطاليا منصة طبيعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط” وجنوبها على وجه الخصوص.

وقال، في كلمته أمام منتدى روما للاستثمار 2024 إن “إنشاء المنطقة الخاصة الموحدة من شأنها أن تشكل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات”، و”لكن قبل كل شيء، يمكن لإيطاليا وجنوبها أن تكونا أيضًا بوابة لتطوير علاقات بـ 360 درجة” مع دول حوض المتوسط مع تجنب “الإعلانات الدعائية”، بل “بتقاسم تنمية حقيقية مع البلدان الأفريقية”.

ووفق المسؤول الإيطالي، فإن هناك “إمكانية أن نصبح مركزيين من حيث الاحتياجات الرئيسية لبلدنا ولأوروبا وهذا عنصر آخر من عناصر التحدي أمام الحكومة”.

جدير بالذكر أن الحكومة الإيطالية أعلنت مطلع العام الحالي إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة للجنوب تشمل مقاطعات أبروتسو وبازيليكاتا وكالابريا وكامبانيا وموليزي وبوليا وجزيرتي صقلية وسردينيا في جنوب الوسط وأقصى الجنوب.