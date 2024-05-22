مسؤولة إيطالية: نولي اهتماما كبيرا بـ”رؤية 2030″ السعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/الرياض- قالت وكيلة وزارة الخارجية في الحكومة الإيطالية ماريا تريبودي إن “إيطاليا تنظر باهتمام كبير لبرنامج التنمية الاقتصادية السعودي: رؤية 2030″، والذي بوسع الشركات الإيطالية أن تؤدي بشأنه “دورًا رائدًا، بفضل الصناعة ذات التميز المطلق، مثل مجموعة فينكانتييري” الرائدة عالميا في مجال بناء السفن.

جاء ذلك لدى مشاركتها الأربعاء بالرياض، نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني في حدث تحت شعار: “حيث تلتقي الرؤية بالتميز البحري”.

ووفق المذكرة الصادرة في روما عن وزارة الخارجية، قالت تريبودي إن السعودية “تمثل شريكًا ذا أهمية كبيرة لبلادنا على المستوى الاقتصادي والتجاري”، مشيرة بهذا الصدد إلى “الحضور القوي والمتجذر” لرواد الأعمال الإيطاليين في المملكة.

وقالت المسؤولة الايطالية: “نحن نهدف إلى القيام بالمزيد””، متحدثة عن “أوجه تآزر محتملة بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية في القطاع البحري”.

وتعمل مجموعة فينكانتييري، التي تسيطر عليها الدولة عبر صندوق الودائع والقروض، في السعودية عبر (فينكانتيري آرابيا) للخدمات البحرية.