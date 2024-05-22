الحزب الديمقراطي الإيطالي: نعم للدفاع والسياسة الخارجية الأوروبية المشتركتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الإيطالي إيللي شلاين، أنه “فيما يتعلق بالدفاع المشترك، أقول نعم، لكن لا يمكن أن يكون الأمر صندوقًا فارغًا، بل يجب أن يتم من خلال تقاسم شؤون السياسة الخارجية”.

وقالت شلاين في مناظرة بمقر الكونفدرالية الوطنية للحرف والشركات الصغيرة والمتوسطة (Cna) الأربعاء، إن “هناك حاجة أيضاً إلى صوت واحد قوي لبناء مسارات للسلام”.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وأمين سر حزب الرابطة، ماتّيو سالفيني، في تصريحات إذاعية حول ما إذا كان يعارض الدفاع الأوروبي المشترك: “نعم، لأنه من سيتولى قيادته! هل سيكون (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون هو المسؤول عن قرار إرسال جنود إيطاليين للقتال في أوكرانيا؟”، بعد تصريحات لهذا الأخير، لم يستبعد فيها فرضية إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا في نهاية المطاف.

واسترسل: “كلا، أعتقد أننا بحاجة إلى سياسة صناعية مشتركة، إلى أن تساعدنا أوروبا بالدفاع عن الحدود، لكن مع جيش أوروبي مشترك، من يُصدر الأوامر ومن يحارب؟”. واختتم سالفيني بالقول: “أنا ضد إصدار سندات أوروبية لشراء أسلحة جديدة؟”.