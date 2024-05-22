تاياني: لا جدوى من خطوات تخلق التوتر في الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “الخطوات التي تخلق التوتر (في الشرق الأوسط) لا طائل منها”، بل “يجب علينا أن نعمل من أجل السلام ولأجل حل الشعبين والدولتين”.

وقال الوزير تاياني في تصريحات للصحفيين الأربعاء: “سألتقي خلال عطلة نهاية الأسبوع، رئيس الوزراء ووزير خارجية السلطة الوطنية الفلسطينية (محمد مصطفى)، التي ندعمها ونمضي معها قدما على طريق السلام”.

وأضاف تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء أيضاً: “نحن نؤيد قيام دولة فلسطينية تعترف بإسرائيل وتعترف بها إسرائيل، ولم نغير قط فلسفتنا القائمة على شعبين ودولتين. إننا مستعدون للعمل من أجل التوصل إلى حل، على غرار ما اقترحته جامعة الدول العربية، لتمهيد الطريق لميلاد دولة فلسطينية، في ظل نوع من إدارة للأمم المتحدة، حتى من خلال وجود عسكري، ونحن على استعداد لإرسال جنود إيطاليين”.