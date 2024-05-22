سفير إسرائيل بإيطاليا: اعتراف دول أوروبية بفلسطين يقلل من دور الاتحاد بالمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف السفير الإسرائيلي لدى إيطاليا، ألون بار الصراع في الشرق الأوسط بأنه “تاريخيا، القضية التي خلقت أكبر قدر من الانقسامات في أوروبا”.

وقال السفير في مؤتمر صحفي الاربعاء، بعد ساعات من إعلان كل من النرويج واسبانيا وإيرلندا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 الشهر الجاري، “لهذا السبب فإن اعتراف بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية يخاطر بإضعاف دور الاتحاد في تحقيق عملية السلام وحل الدولتين”.

ورأى الدبلوماسي الإسرائيلي أنه “لا يزال من السابق لأوانه فهم تأثير” هذه القرارات على الصراع الدائر وعلى العلاقات بين الدول، لكنه “لا يكفي الاعتراف بدولة لكي توجد” على أرض الواقع.

ووفق ألون بار، فإن “إعلانات اليوم ربما تهدف في الواقع إلى التشجيع على إنشاء دولة فلسطينية”، إلا أنه على أي حال، فإنها في الوقت الحالي “تؤثر قبل كل شيء تأثيراً سلبياً على قدرة أوروبا على لعب دور مهم” في المنطقة.