كاهن غزّة: فرحة كبيرة بالعودة إلى القطاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ عاد كاهن كنيسة العائلة المقدسة اللاتينية، الأب غابرييل رومانيلي، بعد غياب دام أكثر من سبعة أشهر، بين أبناء رعيته، برفقة بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال پييرباتيستا پيتساباللا.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد قال الأب رومانيللي في هذه المناسبة: “صلوا من أجل فلسطين، من أجل إسرائيل، لكي يمنح الرب العدل والسلام. البابا يتصل بنا يوميًّا لكي يمنحنا كلمات التعزية وبركاته، ويطلب منا حماية الأطفال”.

وأضاف الأب رومانيلي في تصريحات لإذاعة الفاتيكان وموقع (فاتيكان نيوز)، أنه “في هذا الوضع المأساوي، “أعطى الرب نعمة عظيمة”، “تمكن الكاردينال بيتسابالا من زيارة الرعية التي يعرفها جيدًا، تمامًا كما يعرف العائلات. ودخل بيوت العديد من العائلات الكاثوليكية والأرثوذكسية”.

وأعرب الأب رومانيلي عن الشعور “بفرحة كبيرة” لأنه تمكن من العودة مع وفد البطريرك، والآن “أنا في الرعية وأبقى هنا”، وقال “إن الوضع متناقض، هناك صفاء لدى العديد من أبناء رعيتنا. وعلى الرغم من المعاناة الهائلة، إلا أنهم ما يزالون هادئين ويضعون أنفسهم بين يدي الرب. وبطبيعة الحال، هم قلقون جدًّا بشأن ما سيحدث”.

وتابع: “هناك مرضى وجرحى، كثيرون رحلوا، والبعض يفكر بالرحيل، لكن كثيرون يفكرون بالبقاء أيضًا”. وأوضح أن التزامنا بالبقاء يكافأ بقرب البابا المستمر، “إن الأب الأقدس يتصل بنا يوميًّا لكي يمنحنا كلمات التعزية وبركاته، يطلب منا حماية الأطفال ويشجعنا دائمًا على المضي قدمًا”.

وفي الختام، رفع الأب رومانيلي الصلاة، لكي “يعم السلام فلسطين وإسرائيل ولكي يمنح الرب، على الرغم من أنه يبدو مستحيلاً، وقف إطلاق النار الضروري كخطوة أولى نحو العدالة والسلام، لكي نصل إلى المساعدات الإنسانية، إطلاق سراح جميع المحرومين من الحرية، والرهائن، وإمكانية علاج الآلاف والآلاف من الجرحى”.