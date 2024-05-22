إيطاليا: ازدياد القضايا المدنية بعد جائحة كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن “القضايا المدنية شهدت ازدياداً ملحوظا بعد وباء كوفيد 19”.

وكشفت البيانات التي تضمنها تقرير “المواطنون والعدالة المدنية” لعام 2023، عن “تأثير التغير في السلوك الاجتماعي بسبب جائحة كوفيد-19 على حجم وديناميكية القضايا المدنية”، مبينةً أنه “لا يوجد انخفاض في المستوى العام للحالات حتى بالنسبة لتلك التي بدأت عام 2020”.

ووفقا للتقرير، “تُظهر المقارنة بين فترة الثلاث سنوات 2020-2022 مع الفترة التي سبقت الجائحة 2017-2019 كيف تم استيعاب الانخفاض الطفيف الذي سجّل عام 2021 (التأثير المتأخر للوباء) إلى حد كبير بالفعل عام 2022، مع ارتفاع عدد الحالات التي تم اكتشافها مقارنة بالفترة التي سبقت انتشار الوباء”، في الفترة من 2017 إلى 2019، عندما ارتفعت بنسبة 10%.

ولفت التقرير، إلى أن “تحديد هذه النتيجة تم من خلال الإمكانية التي تكفلها المحاكمة المدنية الإلكترونية (PCT)، النشطة منذ عام 2014. وبهذه الطريقة، لم يتعرض نشاط نظام العدالة في المجال المدني لأي انقطاع، إذ تمكن من العمل بالإجراءات الجارية، فالنزاعات التي تطورت في حقبة ما قبل كوفيد 19، تحولت إلى دعاوى قضائية بفضل المحاكمة المدنية الإلكترونية”.

هذا وقد أظهرت المعطيات، أن “أكثر من 54% من الإيطاليين يشعرون الآن بالرضا عن مجال العدالة المدنية”.