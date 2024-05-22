ناشط إيطالي: هجرة الشباب هي حالة الطوارئ الحقيقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعرب ناشط إيطالي عن الاقتناع بأن “حالة الطوارئ الحقيقية والقضية الأهم المرتبطة بالجنوب الآن، ليست تدفقات الهجرة، بل هجرة شبابنا إلى الشمال أو إلى الخارج”، وذلك “على العكس من الجدل السياسي الذي يركز بشكل أساسي على قضية الهجرة”.

وقال المدير العام لجمعية (سفيميتس) التي تعنى بتنمية جنوب إيطاليا، لوكا بيانكي، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الأربعاء، على هامش اجتماع عن المهاجرين، نظمته هيئة تنسيق المجالس الإقليمية للجنوب في مجموعة (UNIPOL) الائتمانية، إن “هذا ما تدركه جميع عائلات الجنوب”.

وأوضح بيانكي، أنه الأمر يتعلق بـ”هجرة بهدف العثور على عمل وللاعتناء بالنفس أيضاً، وفي كثير من الأحيان للدراسة”، مبيناً أن “الأرقام تخبرنا بذلك، ففي عام 2022، تجاوز عدد الصقليين الذين هجروا هذه المقاطعة، أعداد المهاجرين الذين وصلوا إليها بكثير”.

وأضاف أنه يضاف الى ما سلف ذكره، “جميع الآليات التي تقسم الديناميكيات الديموغرافية أيضاً، لذلك إذا أردنا تجنب المنظور الديموغرافي الذي سيقود إلى انخفاض عدد سكان صقلية بنسبة 40% بحلول عام 2080، فعلينا البدء بتقديم خدمات أفضل لمن يعيش فيها”.

وأشار بيانكي إلى أن “تجنب ذلك يعني تقديم مزيد من الخدمات، أي مدارس أفضل، رعاية صحية أكثر جودة وعمل برواتب لائقة. إنها الشروط لإجبار الناس على البقاء، بل أنها الاستراتيجية نفسها بالضبط التي يمكن أن تؤدي إلى جذب المواهب من بقية العالم أيضاً”.

وذكر مدير (سفيميتس) أن “المناطق التي يعيش فيها الناس بشكل أفضل هي تلك التي تنجح بجذب الأجانب وذوي المهارات الأكبر، وبدلاً من ذلك، فإن نموذجنا يقود إلى هجر الخريجين للجنوب بشكل رئيسي، مع انخفاض معدل توظيف الإناث”، مما “يصعب إنجاب الأطفال وانهيار معدل الولادات”، بل “وحتى الهجرة، التي يمكن أن تكون مورداً، لا يتم استخدامها إلا لتغطية بعض احتياجات قطاعات العمل ذات الأجور المنخفضة”.