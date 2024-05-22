اتحاد إيطالي: ازدياد جرائم الويب بأكثر من 65%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال اتحاد إيطالي، إن بلاده “تقع في مرمى مجرمي الإنترنت بشكل متزايد”، وأن “في عام 2023، نمت الهجمات الخطيرة بنسبة 65%، مقابل نسبة 12% في بقية أنحاء العالم”، مبيناً أن “أكثر من نصف الهجمات كانت ذات عواقب خطيرة أو شديدة الخطورة”.

وأضاف رئيس الاتحاد الإيطالي للمحققين الخاصين، لوتشانو بونتسي، أن “في قطاعنا، يقدم مجرمو الإنترنت أنفسهم على أنهم أصحاب تراخيص ويحتالون على الأشخاص المنكوبين”، مبيناً أن “في هذه الحالة وغيرها من حالات الطوارئ، أبرمنا عام 2023 مذكرة تفاهم مع المدرسة العليا للقانون، واليوم مع مؤسسة الأطباء، المحاسبون وخبراء المحاسبة”، فضلا عن “اتفاقيات وبروتوكولات مع منظمات مهنية وهيئات مثل الجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية (ANCI)، لمواجهة حالة الطوارئ التكنولوجية الجديدة هذه معاً”.

وأشار بونتسي إلى أن “القطاع الأكثر عرضة للهجوم في إيطاليا عام 2023، كان القطاع الحكومي العسكري، مع نسبة 19% من الهجمات، وبزيادة قدرها 50% مقارنة بعام 2022″، يليه “التصنيع بنسبة 13% (بزيادة بنسبة 17% على أساس سنوي). كما نسلط الضوء على انتشار هجمات الجرائم الإلكترونية لابتزاز الأموال والتي تصل إلى 83% من الإجمالي”.

وتابع: “لقد تضاعفت هجمات القرصنة ثلاث مرات تقريباً، التي كانت في عام 2023 تساوي 8.6% من إجمالي الهجمات مع نسبة تغير ملحوظة مقارنة بإجمالي العام على أساس سنوي، والبالغ 184%”.

وخلص رئيس اتحاد المحققين إلى القول، إن “حجم التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية سيصل إلى 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، وهذا هو التقدير الذي تم التوصل إليه في الجمعية العامة الأخيرة للإنتربول”.