كونتي: الخدمة الإلزامية ترهة لسالفيني على خطى فانّاتشي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم الإيطالية، جوزيبّي كونتي، مقترح حزب الرابطة بشأن إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، بـ”ترهات مرتجلة في حملات انتخابية، ربما على خطى أفكار الجنرال (روبرتو) فانّاتشي في محاولة الحصول على بعض الأصوات”، في الانتخابات الأوروبية.

وفي تصريحات على هامش لقاء مع طلبة الجامعة بروما الأربعاء، قال كونتي، إن “الشباب في بلادنا بحاجة إلى تدريب مهني مدفوع الأجر، فرص عمل وتعيين الحد الأدنى للأجور، وليس لهذا الهراء”.

وكان رئيس الوزراء الأسبق قد كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، إن “أبناءنا يحتاجون إلى معركة شاملة ضد عدم الاستقرار الذي يستمر مدى الحياة، حد أدنى قانوني للأجور حتى لا يتقاضوا أجورًا منخفضة بعد الآن، لأن يقولوا كفى للتدريب المهني غير المدفوع، للاستغلال، لأولئك الذين يقولون: اعمل من أجلي، فأنا أقدم لك الخبرة والرؤية المستقبلية بالمقابل”.

وتابع: “يحتاج أبناءنا إلى خفض ساعات العمل بالراتب نفسه، ليكون لديهم مزيداً من الوقت لأحبائهم وتنمية عواطفهم. يحتاجون إلى مزيد من الحوافز لشراء منزل، وليس لخفض وتقليص المخصصات الموجودة أصلاً”، إنهم “لا يحتاجون إلى سياسة تريد خدمة عسكرية إجبارية لدفعهم للانضمام إلى الجيش، ارتداء الخوذ وتميل إلى إعادة التسلح، الحرب وتدمير المستقبل”. واختتم بالقول: “إنهم بحاجة لإيطاليا تناضل من أجل حقوق جيل تعرض للخيانة”.