سيناتور إيطالي يشجب هتاف الطلاب بـ”الموت لليهود”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ ندد سيناتور إيطالي بهتافات الطلبة في جامعات بلاده، التي يصرخون فيها: “الموت لليهود”.

وفي تصريحات متلفزة الأربعاء، على ضوء الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها يومي 8 و9 حزيران/يونيو المقبل، قال زعيم حزب “التحرّك” المعارض، كارلو كاليندا، إن “إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية”، وأن “هذه الكلمة تستخدم بشكل غير لائق، واليهود يعرفونها جيداً لأنهم عانوا منها”، شخصياً.

وتسائل كاليندا: “هل أيدي الاتحاد الأوروبي ملطخة بالدماء؟”، مشيراً الى أن “هذا هراء الشباب الذين لا يقرؤون أي شيء، فلقد دعم الاتحاد الأوروبي الفلسطينيين من خلال منحهم أموال هيئة التعاون والتذكير بالحاجة إلى حل الدولتين”.

وأوضح السياسي المعارض، أن “هذا لا يعني أنني لا أؤمن بأنه ينبغي إبعاد (رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين) نتنياهو، أنه يمثل كارثة على إسرائيل وأن ما يفعله في قطاع غزّة لا إنساني وغير مقبول”.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن “الحرب على حركة (حماس) ضرورية، لأن أحد أهدافها السياسية هو إبادة اليهود”، لكن “لا يمكن شن حرب بهذه الطريقة”، فـ”إسرائيل غدت معزولة وكل ما يحدث يتحول إلى معاداة للسامية”.

ونوه كاليندا بأن “الطلاب أصبحوا يكرهون الغرب، وهم يصرخون في المظاهرات: الموت لليهود باللغة العربية، وبالتالي فإنهم نازيون. لكنهم بعد ذلك يخرجون ضد (رئيسة الوزراء جورجا) ميلوني لأنها فاشية”. واختتم بالقول: “هناك ارتباك أخلاقي كبير ينبع من جهل كبير، إنهم كمناهضي اللقاحات، لكن للأزمات الدولية”.