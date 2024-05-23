تاياني يفتتح غدا منتدى الأعمال الإيطالي-الصربي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سيفتتح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني يوم غد الجمعة منتدى الأعمال الإيطالي-الصربي تحت عنوان: “التحول الأخضر: فرص جديدة للتعاون الثنائي”.

ونقلت زارة الخارجية في مذكرة عن تاياني الإشارة إلى أن الحكومة “استثمرت بكثافة في إعادة إطلاق الوجود الاقتصادي الإيطالي في غرب البلقان، وهي منطقة حاسمة لمستقبل أوروبا”، كما “أعدت حزما جديدة من الأدوات المالية لدعم الشركات الإيطالية والصربية”، مشيرا إلى أن بلغراد أصبحت اليوم أول عاصمة من خارج الاتحاد الأوروبي تستضيف جميع الجهات الفاعلة في النظام الاقتصادي الإيطالي، على رأسها مكتب لصندوق الودائع والقروض.

وأشار الوزير، المسؤول عن ملف التجارة الدولية، إلى أن الغرض من المنتدى الذي ستستضيفه مدينة تريستي (شمال شرق) “مواصلة السير على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، بعد نجاح منتدى الأعمال الذي نظم في بلغراد في آذار/مارس 2023”.

ومن المقرر أن يخاطب الجلسة العامة للمنتدى رئيس وزراء جمهورية صربيا ميلوس فوتشيفيتش.