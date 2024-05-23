وكيل وزارة الخارجية الإيطالي يشارك في مراسم تنصيب ديبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا أن وكيل وزارة الخارجية جورجو سيللي شارك اليوم الخميس في مراسم تنصيب الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي والذي فاز في اقتراع السادس من أيار/مايو.

وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأن وكيل الوزارة أعرب خلال زيارته لإنجمينا للرئيس المنتخب، القائد السابق للمجلس العسكري الانتقالي، عن تمانيه بـ”التوفيق” في عمله، مؤكدا “الالتزام الايطالي القوي في استقرار منطقة الساحل”.

وكان الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي قد انتقد في وقت سابق عدم اعتماد عدد كبير من مراقبي المجتمع المدني في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التشادية.

كما دعت المفوضية الأوروبية إلى “إجراء إصلاحات مؤسسية جوهرية”، فضلا عن “مواصلة الحوار السلمي والبناء بين التشاديين، بمشاركة جميع القوى النشطة في البلاد، وخاصة في ضوء الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة”.

وحضت المفوضية على “الامتثال للالتزامات الدولية والإقليمية التي وقعتها جمهورية تشاد”، مؤكدة أن “تشاد تظل شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي من أجل الاستقرار في أفريقيا وفي مكافحة الإرهاب”.