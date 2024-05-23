برلماني إيطالي: كلمات “لا تُعقل” لتاياني عن دولة فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف برلماني إيطالي معارض بـ”غير المعقولة”، الكلمات التي برر بها نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، عدم اعتراف بلاده بدولة فلسطين، خلافا لدول أوروبية أخرى.

وكتب عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، أندريا أورلاندو، على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس، أن “بلادنا لعبت دوراً في منطقة المتوسط من الناحية التاريخية، تمثّل دائماً بالمساهمة في عمليات السلام والاستقرار، وتشجيع الحوار بين الغرب والعالم العربي”.

وأضاف وزير العمل السابق، أن “هناك حاجة إلى مبادرة من جانب الحكومة في هذا المجال، في الوقت الذي تشارك فيه إسبانيا وأيرلندا والنرويج بهذه الجهود”، أي “التحرك من أجل الاعتراف بدولة فلسطين”.

وأشار أورلاندو، إلى أنه “بدلاً من ذلك، نستمع إلى كلمات مذهلة للوزير تاياني، الذي يغامر بالخوض في افكار عابثة ومؤسفة، من خلال وضع اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل شرطاً للاعتراف الإيطالي بالدولة الفلسطينية”.

واستدرك البرلماني المعارض موضحاً: “لكن كيف يمكن لجهة لا تحمل صفة دولة أن تعترف بدولة أخرى؟ فإذا كان (تاياني) يشير إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، فلا بد أنه يعلم أنها فعلت ذلك أصلاً”، أما “إذا كان يشير إلى (حماس)، فإن الوزير يُقدم هنا وبشكل لا يصدّق، على منح الحركة دوراً يقرنها من خلاله بمستقبل الدولة الفلسطينية”.

وخلص النائب أورلاندو الى القول، إن “هناك حاجة في الواقع، إلى قدر أكبر من المصداقية والجدية من جانب وزير الخارجية، حتى لا يخون تاريخ بلادنا”.