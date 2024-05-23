ستولتنبرغ يشيد بدور لاتفيا في الناتو وبدعم أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ جمهورية لاتفيا بمناسبة الذكرى العشرين لانضمام البلاد إلى الحلف، كما أشاد بتعهد الدولة في منطقة البلطيق بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

جاء ذلك لدى لقائه الخميس بمقر الناتو في بروكسل مع وزيرة خارجية لاتفيا بايبا برازي “لمناقشة تعزيز الدعم لأوكرانيا والاستعدادات لقمة واشنطن المقبلة”، حسبما أفادت المذكرة الصادرة عن الحلف.

كما شكر ستولتنبرغ الوزيرة برازي على “مساهمات لاتفيا الكبيرة في الحلف، بما في ذلك إرسال قوات إلى عمليات الناتو ومهامه في كوسوفو والعراق”، كما تستضيف ريغا “مجموعة قتالية متعددة الجنسيات بقيادة كندا، وقاعدة لمهمة الشرطة الجوية في منطقة البلطيق ومركز التميز للاتصالات الاستراتيجية لحلف شمال الأطلسي”.

وأبدى الأمين العام: “الترحيب بدعم لاتفيا المستمر والقوي لأوكرانيا”.

وبشأن قمة الناتو في واشنطن المقررة في 9-11 تموز/يوليو القادم، قال ستولتنبرغ إنه يتوقع أن يحرز قادة الحلفاء “تقدما في تأمين المزيد من الدعم طويل الأجل لأوكرانيا، وتعزيز موقف الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي، وتعميق التعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.