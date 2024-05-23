متحدثة أوروبية: لا لإجراء آحادي يغير الوضع الراهن بالقوة بمضيق تايوان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكدت متحدثة أوروبية الخميس أن التكتل الموحد “لديه مصلحة مباشرة في الحفاظ على الوضع الراهن في مضيق تايوان”، وذلك إثر إطلاق جمهورية الصين الشعبية مناورات وصفتها بكين بـ”العقابية” على القيادة السياسية الجديدة “الانفصالية” التي تولت السلطة في الجزيرة.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، نبيلة مصرالي: “نحن نعارض أي إجراء أحادي يغير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه” في تايوان، التي تعتبرها السلطات الصينية مقاطعة داخلية.

ورأت مصرالي أن “الأنشطة العسكرية الصينية التي بدأت اليوم حول تايوان تزيد من التوترات في المضيق”، مشددة على “إن السلام والاستقرار” في المنطقة لهما “أهمية استراتيجية للأمن والازدهار الإقليميين والعالميين”.

ووفق المتحدثة، فإنه “يتعين على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه أن يزيد من تصعيد التوترات عبر المضيق، والتي ينبغي حلها من خلال الحوار”.