اجتماع ثنائي بين وزير المالية الإيطالي ونظيرته الامريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عقد وزير المالية والاقتصاد في الحكومة الايطالية جانكارلو جورجيتي اجتماعا ثنائيا عصر اليوم الخميس مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.

وجاء اللقاء الثنائي قبل انطلاق اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، في بلدة ستريسا (مقاطعة بيمونتي) الخلابة التي تعرف بـ لؤلؤة لاغو ماجوري (البحيرة الكبرى).

وسيواصل اجتماع مجموعة السبع بشأن المالية العمل على الأولويات التي تم تحديدها في الاجتماعات السابقة، والتي تشمل دعم أوكرانيا ماليا ومسألة الاصول الروسية المجمدة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد العالمي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والمبادرات المتعلقة بالصحة والمالية والضرائب الدولية.

وبالإضافة إلى ممثلي دول مجموعة السبع، ينضم إلى الاجتماع (23 -25 أيار/مايو) مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية، ورئيس مجموعة اليورو، بالإضافة إلى رؤساء منظمات دولية رئيسية.