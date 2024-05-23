الأمم المتحدة تعتمد قرارا لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في سريبرينتشا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا مقدما من رواندا وألمانيا يقضي بإعلان الحادي عشر من تموز/يوليو يوما دوليا للتفكر في الإبادة الجماعية التي وقعت في سريبرينتشا عام 1995 وإحياء ذكراها.

ويدين القرار، الذي نال دعم 84 صوتا مقابل رفض 19 وامتناع 68 دولة عن التصويت، وبدون تحفظ أي إنكار للإبادة الجماعية في سريبرينتشا ويحث الدول الأعضاء على الحفاظ على الحقائق الثابتة بسبل تشمل نظمها التعليمية لوضع برامج مناسبة إحياء للذكرى ومنع الإنكار والتشويه وحدوث عمليات إبادة جماعية في المستقبل، حسبما أفاد الموقع الإعلامي للأمم المتحدة.

وتحفظت دول أعضاء بالأمم المتحدة إزاء توقيت عرض مشروع القرار بالنظر إلى الأوضاع في منطقة البلقان والتوترات العرقية وتأثيره المحتمل على الاستقرار والأوضاع على الأرض.

وقبل طرحه على التصويت، استعرضت المندوبة الألمانية مشروع القرار وقالت إن الأمم المتحدة أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية التي أشعلتها ألمانيا النازية وأدت إلى مقتل أكثر من 60 مليون شخص، وذكرت أن أحد أهداف هذه المنظمة هو بناء نظام متعدد الأطراف يمنع تكرار حدوث مثل هذه الجرائم.

وقالت: “قبل ما يقرب من ثلاثين عاما، أعدم بشكل ممنهج نحو 8372 شخص من مسلمي البوسنة في بلدة سربيرينتشا. الإعدامات بدأت يوم 11 تموز/يوليو 1995 واستمرت عدة أيام. إعلان سريبرينتشا منطقة آمنة بقرار مجلس الأمن رقم 819 الصادر عام 1993 لم يتمكن من منع وقوع هذه الجريمة”.

ولفتت إلى أن مبادرة تقديم مشروع القرار تهدف إلى تكريم ذكرى الضحايا ودعم الناجين، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تحيي سنويا ذكرى الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا لعام 1994، بموجب قرار معتمد من الجمعية العامة.