إيطاليا تستبعد اتفاق مجموعة السبع على استخدام أصول روسيا المجمدة لدعم أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعد وزير المالية والاقتصاد في الحكومة الايطالية جانكارلو جورجيتي توصل الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع لاتفاق يقضي باستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

وقال الوزير، في اعقاب لقاء ثنائي مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الامر يبدو “ليس سهلا”، حيث هناك بعض “التحفظات حتى من بنوك مركزية”.

وتحدث جورجيتي (حزب الرابطة) عن الحاجة لإيجاد “أساس قانوني” لاستخدام الفوائد كضمانات لقروض لصالح أوكرانيا.

وكانت المفوضية الأوروبية فد رحبت قبل يومين “بالقرار الرسمي” الذي اتخذه مجلس الشؤون العامة بشأن اقتراح من جانبها والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا”.

ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد عن الجهاز التنفيذي الأوروبي، فإن الموارد ستكون متاحة لدعم أوكرانيا بدءًا من تموز*يوليو 2024، بمدفوعات نصف سنوية.