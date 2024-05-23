تاياني: نحن أصدقاء إسرائيل، لكننا نرفض هجومها على رفح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني معارضة الحكومة لهجوم إسرائيلي واسع النطاق على رفح جنوب قطاع غزة.

وقال في حديث متلفز الخميس: “نحن أصدقاء إسرائيل، وندين بشدة الهجوم الذي شنته (حركة) حماس المسؤولة عما يحدث حاليا، ولكننا لا نتفق مع الهجوم الإسرائيلي على رفح، لأنه يخاطر بالكثير من الوفيات بين المدنيين” الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “لقد طلبنا في إطار رئاستنا لمجموعة السبع التوصل إلى وقف لإطلاق النار يسمح بالإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني”.

وقال: “لقد رأينا المعاملة المخصصة لمجندات إسرائيليات” لدى حركة حماس “بثتها جميع نشرات الأخبار” اليوم.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “نريد (حل) الشعبين والدولتين، ولهذا السبب نعتقد أنه يجب علينا التوصل إلى وقف لإطلاق النار يؤدي إلى تحسين الوضع”.