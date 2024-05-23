بوريل يحذر من تداعيات معركة الرسوم الجمركية الامريكية-الصينية على الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- حذر الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل من تداعيات على الاتحاد الأوروبي جراء فرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسوما جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية.

وكتب بوريل على مدونته الالكترونية الخميس في مقال عن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة ولقاءاته في ولاية كاليفورنيا، أن “المقاربة التي يتبناها الاتحاد الاوروبي في التعامل مع الأمن الاقتصادي تقوم على إزالة المخاطر، وليس الانفصال ولا التحول إلى سياسات الحماية”.

وأردف “مع ذلك، فإن إغلاق السوق الأمريكية أمام المنتجات الصينية يضع الاتحاد الأوروبي في موقف صعب، حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تحويل الصادرات الصينية إلى السوق الأوروبية. وكما قلت للطلاب في جامعة ستانفورد، فإن أوروبا لا يمكن أن تصبح متغير التكيف (adjustment variable) للاقتصاد الصيني”.

وحسب منسق الدبلوماسية الأوروبية، فإن “جذور هذه المشكلة تكمن في القدرة الفائضة لدى الصين، والتي تنبع من نظام سياسي فريد واختلال التوازن الاقتصادي وإعانات دعم واسعة النطاق”، ملفتا إلى أنه وفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي تشير التقديرات إلى أن الإعانات الصناعية في الصين أعلى بما يتراوح بين 3 إلى 9 مرات من تلك الموجودة في الدول الكبرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ورأى بوريل أنه “إذا لم تستجب الصين بالقدر الكافي، فسوف تحتاج أوروبا إلى حماية صناعاتها باستخدام أدوات مثل إجراءات مكافحة الإغراق، كما يتضح من حالات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح. بالإضافة إلى ذلك، قد تستخدم أوروبا أيضًا ضوابطها الجديدة مثل لائحة الدعم الأجنبي أو أداة المشتريات العامة الدولية”.