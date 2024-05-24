استطلاع رأي ايطالي: ميلوني وتاياني الأكثر قبولا بين القادة السياسيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهر استطلاع ايطالي للرأي، أن حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم، بدأ بتعزيز النتائج التي حظي بها في انتخابات 2022، مع التوقعات الخاصة بالتصويت في الانتخابات الأوروبية المقبلة بنسبة 26.9٪، يليه الحزب الديمقراطي بنسبة 20.9% ثم حركة 5 نجوم بنسبة 15.7%.

وكشف الاستطلاع الأخير الذي أجراه معهد (Human Index) حصرياً لصالح مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، ونشرت نتائجه الجمعة، أن “حزب الرابطة يتربع على المركز الرابع بنسبة 9.3%، يليه حزب (فورتسا إيتاليا) بنسبة 8%”، بينما “لا تزال حزب الولايات المتحدة الأوروبية على مسافة آمنة من العتبة بنسبة 4.5%، يليها حزب تحالف اليسار الإيطالي ـ الخضر بنسبة 4.2%، وفي النهاية حزب التحرّك بنسبة 3.7%.”.

ومن حيث قبول القادة السياسيين، أظهرت المعطيات أن “جورجا ميلوني تتصدر المركز الأول بنسبة 40.1%، أنطونيو تاياني في المركز الثاني بنسبة 32.7%، يليهما جوزيبي كونتي بنسبة 32.1%، ثم ماتيو سالفيني بنسبة 28.6%، إيللي شلاين بـ26.4% وإيما بونينو بنسبة 25.3%.”.

أما من ناحية الشعور العام للإيطاليين تجاه أوروبا، فهو “سلبي بنسبة 55.2%”، عدا “دائرتي الشمال الشرقي والشمال الغربي اللتين يسودهما توجه إيجابي بنسبة 59.03% و52.31% على التوالي”، بينما “ترتفع النسبة السلبية وسط البلاد إلى 56.55%، في الجنوب إلى 67.01% وفي الجزر إلى 63.88%”.