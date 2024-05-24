إيطاليا: نؤيد باقتناع انضمام صربيا للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ترييستي ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني: “نحن نؤيد بقوة انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي”.

وفي كلمته أمام منتدى الأعمال الإيطالي الصربي، تحت عنوان: “الانتقال الأخضر: فرص جديدة للتعاون الثنائي”، المنعقد في ترييستي (مقاطعة فريولي فينيتسيا جوليا ـ شمال) الجمعة، قال الوزير تاياني، إن “تاريخ علاقاتنا عريق لشعبين صديقين عرفا كيف يكونان قريبين وما يزالان كذلك”، ثم ذكّر بـ”تواجد القوات الإيطالية على الحدود بين صربيا وكوسوفو لحماية الأديرة المسيحية هناك”.

وأضاف تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، أن صربيا “إحدى دول البلقان الكبرى، التي تمثل جزءاً من أوروبا”، لذلك “نؤمن بأن إعادة توحيد منطقة البلقان بأوروبا يجب ألا تمثل أولوية للحكومة الإيطالية فقط، بل لجميع حكومات الاتحاد الأوروبي”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “هذا الأمر لا يتعلق بالتالي بتوسيع الاتحاد الأوروبي، قدر ما يرتبط بالسماح لأشخاص مُنعوا من أن يكونوا جزءاً منه، بالتمكن من العودة إلى وطنهم الكبير المتمثل بأوروبا”.

وذكّر رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأنه: “طالما كانت أوروبا تمثل تاريخ هذه الشعوب، فهي هويتهم أيضاً”. واختتم بالقول إن “الشعب الصربي قد ناضل كثيراً على مَرّ التاريخ للدفاع عن الهوية الأوروبية والهوية المسيحية لأوروبا”.