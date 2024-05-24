متحدث أوروبي: حادثة العوامات على حدود استونيا جزء من سلوك استفزازي للكرملين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصف متحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي حادثة إزالة حرس الحدود الروسي أمس الخميس من جانب واحد لعوامات خفيفة وضعتها إستونيا على نهر نارفا لترسيم الحدود مع الاتحاد الروسي بـ”جزء من نمط أوسع من السلوك الاستفزازي والإجراءات الهجينة التي تقوم بها موسكو، بما في ذلك على حدودها البحرية والبرية في منطقة بحر البلطيق”.

وأشار بيتر ستانو في مذكرة الجمعة إلى أن “الاتحاد الأوروبي ظل يراقب الوضع عن كثب منذ البداية بالتعاون والتضامن مع إستونيا والدول الأعضاء الأخرى”.

وشدد المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي على أن “مثل هذه الإجراءات غير مقبولة”، وقال: “يتوقع الاتحاد الأوروبي توضيحا من روسيا بشأن إزالة العوامات وإعادتها فورا”.

وكان التكتل الأوروبي الموحد ودوله الأعضاء قد استنكروا بشده مشروعا نشره الكرملين يقضي بإعادة ترسيم حدود روسيا المائية في منطقة بحر البلطيق.