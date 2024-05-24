أوكرانيا والشرق الأوسط أهم محاور المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية الاثنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-سيجتمع رؤساء دبلوماسية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، لمناقشة “العدوان الروسي على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط”.

ووفق المذكرة الصادرة الجمعة في بروكسل، فإن وزراء الخارجية سيجرون في اجتماعهم الذي سيستمر حتى الثلاثاء، “تبادلا غير رسمي لوجهات النظر” مع نظيرهم الاوكراني دميترو كوليبا، الذي من المتوقع أن ينضم إلى بداية الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد لتناول “آخر التطورات على الأرض والأولويات الحالية لأوكرانيا”.

كما سيستعرض الوزراء الوضع في الشرق الأوسط، وسيتبادلون بشكل غير رسمي الاراء مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

سيتم إطلاع المجلس على آخر التطورات في فنزويلا مع التركيز على العملية الانتخابية المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية في 28 تموز/يوليو 2024، إضافة إلى جورجيا.

وسيعقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية النسخة الثامنة لمؤتمر “دعم مستقبل سورية والمنطقة”.