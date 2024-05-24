وزير الاقتصاد الإيطالي يلتقي نظيره السعودي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ر وما- أشارت الحكومة الإيطالية إلى “اجتماع ودي وبناء” جرى اليوم الجمعة بين وزير الاقتصاد جانكارلو جورجيتي ونظيره في المملكة العربية السعودية محمد عبدالله الجدعان على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في بلدة (Stresa) على ضفاف لاغو ماجّوري (البحيرة الكبرى) شمالي البلاد

ووفق وزارة المالية والاقتصاد، شارك في الاجتماع محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتّا.

وكان الوزير الجدعان قد كتب في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي: “أتطلع للمشاركة في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـمجموعة السبع تحت الرئاسة الإيطالية، والذي سنناقش خلاله تطورات الوضع الاقتصادي العالمي، وتحديات وفرص الذكاء الاصطناعي، وسبل دعم الدول منخفضة الدخل”.