وزير الخارجية الإيطالي يتكهن بانخفاض تكاليف الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ترييستي ـ أبدى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الاقتناع بأن تكاليف الطاقة مقدّر لها أن تتجه نحو الانخفاض”.

وفي كلمته أمام منتدى الأعمال الإيطالي الصربي، تحت عنوان: “الانتقال الأخضر: فرص جديدة للتعاون الثنائي”، المنعقد في ترييستي (مقاطعة فريولي فينيتسيا جوليا ـ شمال) الجمعة، قال الوزير تاياني، إن “التنمية تعني التركيز على الابتكار والبحث وكذلك على تحول الطاقة”، مبيناً أن هذه الأخيرة “تُعدّ قضية أساسية بالنسبة لبلادنا”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “القدرة التنافسية للشركات قد تتعرض في بعض الأحيان للخطر بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة”، وذكر أن “تكلفة الطاقة الكهربائية في إيطاليا أعلى من الدول الأوروبية الأخرى”، مستدركاً: “لكننا نريد خفضها من خلال التركيز على مركزية موحدة للشراء والتزود بالطاقة”.

وتابع تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء: “إننا نحرص بشكل متزايد على اختيار مصادر الطاقة التي تركز على الجيل الأحدث للطاقة النووية، وهو ما يمثل ضمانة بالتأكيد، فهي ليست ملوثة ولا تتطلب مساحة كبيرة”.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن “من الطبيعي أننا نريد العمل أيضاً على مصادر طاقة أخرى غير ملوثة، في إطار مزيج طاقي يتيح لشركاتنا والشركات التي تأتي للعمل في إيطاليا أن تكون أكثر قدرة على المنافسة، لأن تكلفة الطاقة من المتوقع أن تنخفض”.