تاياني: على بريشتينا احترام التزاماتها مع الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه يتعين على السلطات في بريشتينا “احترام الالتزامات التي تعهدت بها مع أوروبا، وخاصة فيما يتعلق بالطوائف التي تعيش في شمال كوسوفو وهي مجتمعات صربية”.

وقال، خلال مؤتمر صحفي مشترك الجمعة مع رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوتشيفيتش على هامش منتدى إيطاليا-صربيا بمدينة تريستي (شمال شرق): “ينبغي احترام الالتزامات على أي حال”.

وفي إشارة إلى مشاركة الجنود الايطاليين في قوة (كفور) بشمال كوسوفو تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال رئيس الدبلوماسية الإيطالية إن “جنودنا يواصلون (العمل على) ضمان الاستقرار والسلام في تلك المنطقة، وأيضًا حماية الأديرة الصربية، لأنها أديرة مسيحية لا يمكن مهاجمتها أو تدنيسها تحت أي ظرف من الظروف”.

يشار إلى أن رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين حضت في أكثر من مناسبة كوسوفو وصربيا على تطبيع علاقاتهما من أجل التقدم على مسار التكامل الأوروبي.