وزير خارجية أوكرانيا: بوتين لا يرغب في السلام وبوسع المجتمع الدولي إجباره

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ربط وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا ما تردد إعلاميا عن رغبة رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين في وقف الحرب بقمة السلام المقررة منتصف الشهر القادم في سويسرا.

وتساءل كوليبا، الذي سيحيط عبر دائرة الفيديو مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يوم الاثنين القادم عن الوضع على أرض المعركة “لماذا تقول مصادر روسية فجأة لوسائل الإعلام إن بوتين على استعداد لوقف الحرب في خطوط المعركة الحالية؟ الاجابة سهلة: يحاول بوتين يائسًا إخراج قمة السلام المقرر انعقادها في سويسرا يومي 15 و16 يونيو/حزيران عن مسارها”، لأنه “خائف من نجاحها”.

وراى كوليبا، في منشور الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي أن “حاشية” رئيس الاتحاد الروسي “ترسل هذه الإشارات الزائفة عن الاستعداد المزعوم لوقف إطلاق النار على الرغم من حقيقة أن القوات الروسية تواصل مهاجمة أوكرانيا بوحشية بينما تنهمر صواريخها وطائراتها بدون طيار على المدن والمجتمعات الأوكرانية”.

وقال “بوتين لا يرغب حالياً في إنهاء عدوانه على أوكرانيا”، إلا أن “الصوت الموحد للأغلبية العالمية يمكن أن يجبره على اختيار السلام على الحرب.. هذا ما تهدف قمة السلام إلى تحقيقه”.

وأردف رئيس الدبلوماسية الأوكرانية “لهذا السبب من الأهمية بمكان أن يحضر القمة أكبر عدد ممكن من القادة من جميع القارات”، فـ”عندما يتحدث العالم أجمع دعما لاستعادة القوة الكاملة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، سوف تضطر روسيا إلى اختيار السلام”.