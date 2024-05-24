بوريل: نسعى لحوار مع العرب لكسر الجمود بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا/بروكسل- تحدث الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عن محاولة “إقامة حوار بين العرب والأوروبيين لكسر الجمود” الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعلن منسق الدبلوماسية الأوروبية خلال مناقشات الجمعة حول (حالة الاتحاد 2024) بمدينة فلورنسا الايطالية، أنه بمناسبة انعقاد مجلس الشؤون الخارجية ومؤتمر دعم سورية، “سيكون معنا في بروكسل وزراء خارجية دول عربية خمس كبرى: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن”.

وأشار بوريل إلى أن “إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا وغدا ربما دول أخرى” ترى أن “الاعتراف” بدولة فلسطين هو “دفعة نحو حل الدولتين”، وقال “من المؤكد أن هذا لا يعني دعم حماس أو معاداة السامية. إنه موقف سياسي، وهو ليس موقف الاتحاد الأوروبي والذي سيتعين علينا مواصلة مناقشته”.